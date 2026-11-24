Oltre cinque tonnellate di rifiuti posti sotto sequestro, sette denunce e sanzioni amministrative superiori a 15mila euro: è il bilancio dell’ultima campagna di controlli condotta dal Nad (Nucleo Ambiente e Decoro) della Polizia Locale di Roma Capitale tra Portuense, Magliana, Trullo, Boccea, Aurelia, Tor de’ Cenci e Spinaceto, anche grazie al dispositivo «Police-Control» per l’analisi dei cronotachigrafi dei mezzi pesanti.

L’intervento più delicato si è consumato in via della Magliana, dove gli agenti hanno inseguito e fermato un autocarro diretto a un centro di recupero con circa quattro tonnellate di rifiuti speciali pericolosi — fusti metallici sporchi di sostanze chimiche tossiche e infiammabili, con forti esalazioni ed etichette di pericolo — accompagnati da documenti alterati per farli risultare semplici rottami metallici.

Per il conducente, titolare di una ditta individuale e socio-lavoratore di una cooperativa abilitata solo ai rifiuti non pericolosi, sono scattati la denuncia, il sequestro del mezzo e del carico e il ritiro della patente, mentre si indaga per individuare l’origine dei materiali.

Scarti aziendali nei cassonetti dei residenti e trasporti senza tracciabilità tra Trullo, Aurelia e Tor de’ Cenci

Un altro autocarro carico di rifiuti speciali non pericolosi diretti ai cassonetti stradali domestici è stato bloccato tra il Trullo e via della Magliana: denunciati sia il conducente sia il produttore per mancanza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con sequestro del veicolo e del materiale e ritiro della patente.

Ulteriori sanzioni hanno colpito tre autotrasportatori fermati in via della Magliana, via dell’Acquafredda e viale Eroi di Rodi senza formulari di identificazione, mentre a Spinaceto e Tor de’ Cenci — anche grazie alle segnalazioni di Ama e dei cittadini — quattro titolari d’impresa sono stati sorpresi a gettare i rifiuti delle proprie aziende nei contenitori stradali delle utenze domestiche.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza