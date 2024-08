Tragedia a Centocelle: bambina di 10 mesi trovata morta in casa

Dramma nelle prime ore del mattino a Roma. Una bambina di appena 10 mesi è morta improvvisamente in un appartamento nel quartiere di Centocelle. È stato un risveglio da incubo per i genitori, che hanno chiamato il 112 poco dopo le 6:30 di martedì 6 agosto.

Quando i poliziotti sono giunti in via dei Gerani, i soccorritori del 118 erano già sul posto, impegnati in un disperato tentativo di rianimazione. Purtroppo, alle 7:40, il cuore della piccola ha cessato di battere.

Sul luogo della tragedia, gli agenti del distretto Prenestino hanno ascoltato i genitori sconvolti.

Le prime informazioni indicano che la bambina soffriva di alcune patologie, ma le cause esatte del decesso sono ancora da chiarire.

La salma, della piccola che avrebbe compiuto 11 mesi a breve, è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙