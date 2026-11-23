Una pagina drammatica segna il tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, nel cuore dell’ateneo più grande d’Europa. Intorno alle 17, all’interno della Città Universitaria dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, nello spazio adiacente alla statua della Minerva, ha perso la vita uno studente cinquantottenne, A.I.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo — che presentava un quadro clinico delicato a causa di problemi cardiaci — trascorreva da diverse settimane le notti all’interno di una tenda montata nel campus in segno di protesta, reclamando l’assegnazione di una stanza presso lo studentato. Una battaglia personale che, secondo quanto trapelato, lo aveva spinto anche ad avviare uno sciopero della fame.

Lanciato l’allarme, nell’area centrale dell’università sono accorsi gli agenti del Commissariato Università della Polizia di Stato per eseguire i primi accertamenti e circoscrivere la zona.

Espletate tutte le verifiche di rito sul luogo del ritrovamento, il corpo del cinquantottenne è stato trasferito ed è ora a disposizione del medico necroscopo per gli esami previsti dalla procedura.

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