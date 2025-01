Tragedia della solitudine a Roma: due sorelle morte nella loro casa a Prati

Era una mattina come tante, quella di martedì 21 gennaio, quando i residenti di via dei Dardanelli, nel quartiere Prati, hanno avuto un presentimento inquietante.

Da giorni, nessuno aveva più visto le due sorelle, Angela e Amelia Gammieri, rispettivamente di 93 e 87 anni.

Nessuna visita, nessun saluto, nessuna voce familiare a rompere il silenzio.

Quando l’odore di decomposizione ha cominciato a farsi strada tra le mura dell’edificio, la preoccupazione è diventata allarme.

Senza parenti stretti e senza figli, le due donne vivevano insieme in un appartamento che era ormai divenuto il loro rifugio. Il loro mondo si era ristretto alle pareti di quella casa.

Eppure, nessuno si era accorto che quel silenzio si stava trasformando in una tragedia. Nessuna telefonata, nessuna visita di amici o conoscenti a bussare alla loro porta.

Fino a quando, intorno alle 10 di questa mattina, i vicini più attenti hanno avvertito un odore nauseante provenire dall’appartamento.

Quando i poliziotti e i vigili del fuoco sono arrivati, il quadro che si è presentato era desolante.

L’abitazione era sigillata dall’interno, le due sorelle giacevano a pochi passi l’una dall’altra, entrambe senza vita, in un avanzato stato di decomposizione.

Non vi erano segni di violenza. Un tragico silenzio che aveva parlato più forte di mille parole.

La prima ipotesi che si fa largo tra le indagini è che le due donne siano morte da qualche giorno, ma le cause del decesso non sono ancora chiare.

La magistratura ha ordinato l’autopsia, il cui esito potrà finalmente fare luce su quanto accaduto.

Nel frattempo, il quartiere intero rimane sgomento di fronte a questa tragedia, che sottolinea, ancora una volta, quanto possa essere profonda e inaspettata la solitudine per chi, purtroppo, non ha più legami familiari stretti.

Una solitudine che può arrivare a diventare una prigione invisibile, un silenzio che nessuno vuole ascoltare fino a che non è troppo tardi.

Il caso delle sorelle Gammieri solleva una riflessione dolorosa sulle condizioni di vita degli anziani soli, spesso dimenticati e lasciati a combattere le loro battaglie in solitudine.

Ma è anche un richiamo a quella parte di società che, troppo spesso, non sa più fermarsi ad ascoltare e vedere chi ci circonda.

Roma oggi piange due donne, ma ancor di più piange la solitudine che le ha avvolte, silenziosa e inesorabile.

