Tragedia nella notte tra Tor Vergata e Torre Gaia: donna di 52 anni uccisa a coltellate al culmine di una rissa familiare
Secondo le prime indagini, quattro donne avrebbero versato liquido infiammabile davanti ad alcune case in via Fontanile Tuscolano: fermate dai Carabinieri
Un episodio di violenza legato ad antichi dissidi interni alla stessa famiglia si è concluso con un omicidio nella tarda serata di ieri, venerdì 20 novembre, nella zona sud di Roma, tra Tor Vergata e Torre Gaia. Una donna di 52 anni di etnia rom è stata accoltellata a morte al termine di una rissa divampata in via Fontanile Tuscolano.
In base agli elementi raccolti finora dagli inquirenti, quattro donne — pure loro di etnia rom — si sarebbero recate in automobile presso alcune case di via Fontanile Tuscolano abitate da donne dello stesso nucleo familiare con il proposito di incendiarle, spargendo liquido infiammabile all’esterno degli immobili. Ne è scaturita una zuffa di estrema violenza durante la quale la cinquantaduenne è stata colpita ripetutamente con un’arma da taglio.
L’automobile diretta al Policlinico coinvolta in un piccolo tamponamento e i fermi eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Frascati
Dopo il ferimento, le presenti hanno caricato la donna in auto per trasportarla d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, ma lungo il tragitto il mezzo ha subìto un lieve incidente stradale e la vittima è spirata durante lo spostamento. Insieme ai soccorritori sanitari sono accorsi sul posto i Carabinieri della Compagnia di Frascati, che hanno fermato la presunta autrice dei fendenti e le altre donne coinvolte nella lite.
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