Tragedia sul GRA: incidente mortale all’altezza dell’Ostiense

Un’altra mattina segnata dal sangue sul Grande Raccordo Anulare. Un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto all’alba di oggi, 19 febbraio, in carreggiata esterna, all’altezza dello svincolo Ostiense, al chilometro 58,900.

Il sinistro, che ha coinvolto un’auto e uno scooter, si è verificato intorno alle 7:00, in pieno orario di punta. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote. Inutili i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Traffico paralizzato per oltre due ore

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza, il traffico è stato deviato sulla sola corsia di emergenza, con inevitabili rallentamenti e lunghe code.

In carreggiata interna si sono registrati incolonnamenti a partire da Boccea, mentre in esterna le code hanno interessato il tratto compreso tra Casilina e Ostiense.

La circolazione è tornata progressivamente alla normalità solo a partire dalle 9:45, quando la viabilità è stata completamente riaperta.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e la Polizia Stradale, impegnati nella gestione del traffico e nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

