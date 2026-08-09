Tragedia sulla Portuense: diciannovenne muore in moto a Roma

Una vita spezzata a diciannove anni, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, che doveva essere come tanti altri. La strada si tinge nuovamente di sangue a Roma, dove un tragico incidente stradale ha strappato alla vita un giovanissimo motociclista lungo via Portuense.

Il dramma si è consumato all’altezza del chilometro 19 dell’importante arteria stradale della Capitale. Il ragazzo viaggiava in sella a una Yamaha quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori e dagli investigatori intervenuti sul posto, si tratterebbe di un incidente autonomo, avvenuto cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al diciannovenne.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno dovuto blindare la zona per eseguire i rilievi scientifici e avviare gli accertamenti necessari a fare piena luce sull’esatta dinamica dell’accaduto.

Inevitabili i pesanti disagi alla circolazione: per permettere le operazioni di soccorso e i complessi rilievi tecnici, la via Portuense è stata completamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra via del Ponte Pisano e via della Magliana, in entrambe le direzioni, paralizzando la viabilità della zona.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza