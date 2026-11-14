Categorie: Cronaca Incidenti stradali
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Tragedia sull’Appia tra Velletri e Lanuvio: scontro tra furgone, Vespa e moto, muore un uomo di 65 anni

Ferito in modo grave un 35enne in sella alla motocicletta, ricoverato in prognosi riservata ad Ariccia. Indagini dei Carabinieri: mezzi sotto sequestro e test di rito per l'autista del furgone

L.B. - 14 Novembre 2026

Bilancio drammatico lungo la via Appia, nel tratto compreso tra Velletri e Lanuvio, dove oggi si è verificato un violentissimo scontro che ha coinvolto un furgone, una Vespa e una motocicletta. A perdere la vita è stato un uomo di 65 anni alla guida della Vespa, morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Il ferito ad Ariccia e i rilievi dei Carabinieri

Grave anche il bilancio per il conducente della moto, un 35enne originario della provincia di Napoli, trasferito d’urgenza all’ospedale di Ariccia dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Il guidatore del furgone è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sulla eventuale presenza di alcol o stupefacenti nel sangue; come atto dovuto in casi analoghi, potrebbe essere indagato per omicidio stradale.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto, procedendo al sequestro dei mezzi e avviando la ricerca di eventuali filmati delle telecamere della zona utili a ricostruire la dinamica dello schianto.

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