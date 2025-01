Tram 19, polemica in via Ottaviano: scontro tra amministrazione e cittadini

Il mancato ripristino del tram 19 lungo via Ottaviano, annunciato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha acceso un vivace dibattito che coinvolge amministrazione, opposizione e cittadini.

La decisione di sospendere temporaneamente il servizio, legata ai lavori per la linea C della metropolitana, ha sollevato malumori per i disagi e le incertezze sui tempi di riattivazione.

Un servizio essenziale interrotto

Per molti utenti, il tram 19 rappresenta un collegamento cruciale nel tessuto della mobilità cittadina. La sospensione, anche se temporanea, è vissuta come un problema che si aggiunge alle già complesse dinamiche del trasporto pubblico romano.

“Questa tratta era fondamentale per migliaia di persone: ora ci troviamo a fare i conti con percorsi più lunghi e meno efficienti,” lamentano i pendolari, preoccupati dalla mancanza di alternative valide.

Calenda e D’Amato: “Scelta miope e dannosa”

Tra i più critici, Carlo Calenda, segretario di Azione, e Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio, hanno puntato il dito contro quella che definiscono una gestione poco lungimirante.

I due sostengono che rendere incompatibile il tram 19 con l’area pedonale di via Ottaviano non solo compromette il potenziamento del trasporto pubblico, ma rappresenta uno spreco di risorse.

“Si poteva trovare una soluzione che coniugasse la pedonalizzazione con la funzionalità della rete tranviaria. È necessario ripensare questa scelta, per rispettare le promesse fatte ai cittadini in termini di mobilità sostenibile,” hanno dichiarato.

La difesa della Giunta

Dal lato opposto, il consigliere del PD Giovanni Zannola ha difeso la decisione dell’amministrazione, sottolineando che non si tratta di una cancellazione del progetto, ma di una “valutazione in corso” per risolvere una questione complessa.

“La Giunta Gualtieri è impegnata nella realizzazione di nuove infrastrutture tranviarie: da via Barletta a viale Angelico, fino al Ponte della Musica e l’Auditorium,” ha spiegato Zannola, ribadendo che il piano complessivo mira a rafforzare il sistema tranviario senza trascurare il dialogo con i cittadini.ù

Caudo: “Guardiamo al sistema, non al singolo caso”

A smorzare i toni, Giovanni Caudo, consigliere di Roma Futura e presidente della Commissione Speciale PNRR, ha invitato tutti a guardare al quadro generale.

“Il sistema tranviario è una colonna portante del trasporto pubblico nelle città moderne. Roma non può rimanere indietro,” ha dichiarato, sottolineando che il tram 19 è solo un tassello di un progetto più ampio.

Tra i progetti in corso, Caudo ha elogiato il tram Palmiro Togliatti e il collegamento Termini-Vaticano-Aurelio, evidenziando l’importanza di mantenere la trasparenza e il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte strategiche.

Conclusione: tra promesse e polemiche

Il caso del tram 19 si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro della mobilità romana.

Se da un lato i cittadini chiedono soluzioni concrete e immediate, dall’altro l’amministrazione difende la necessità di una pianificazione di lungo termine.

La sfida per Gualtieri e la sua Giunta sarà mantenere un equilibrio tra le esigenze contingenti e la visione strategica per una mobilità più efficiente e sostenibile.

Intanto, la linea 19 resta sospesa, simbolo di una città che lotta per modernizzarsi senza perdere di vista le necessità quotidiane dei suoi abitanti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.