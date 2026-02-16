Categorie: Mobilità e Traffico
Tram 3 sostituito da navette lunedì 16 e martedì 17

Per le potature in via Labicana e via Marmorata

Redazione - 16 Febbraio 2026

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio in Centro sono in programma interventi di potature, a cura del Dipartimento tutela ambientale, in via Marmorata e in via Labicana.

Per consentire gli interventi nelle due giornate il tram 3, da inizio a fine servizio, sarà sostituito da bus (con la linea 3Nav) tra Porta Maggiore e stazione Trastevere.

Aggiornamenti su romamobilita.it 

