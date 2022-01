Tram 8, lavori sulla linea da lunedi 10 gennaio

Da lunedì 10 gennaio a venerdì 28 gennaio sono in programma lavori di rifacimento della sede tramviaria nel tratto di viale Trastevere-circonvallazione Gianicolense e fino al capolinea Casaletto.

La linea tram 8 sarà sostituita da bus denominati 8 NAV che effettueranno servizio in modalità circolare. In direzione piazza Venezia: dal capolinea Casaletto, transita fuori corsia fino a via delle Botteghe Oscure, piazza dell’Ara Coeli, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, largo Argentina, via Arenula, Ponte Garibaldi, viale Trastevere, circonvallazione Gianicolense.

Informazioni e dettagli sul sito dell’Atac