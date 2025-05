Tram, conclusa riqualificazione binari a Centocelle

Conclusa la riqualificazione dei binari a Centocelle, in via dei Castani, nel tratto tra via delle Acacie e via degli Ulivi. L’intervento era iniziato il 3 marzo scorso.

Le linee 5 e 19 da domani, martedì 27, tornano a servire via Giacomo Bresadola, via Federico Del Pino, via dei Castani sino al capolinea di piazza dei Gerani.

La linea 5 viaggia tra piazza dei Gerani e Termini; la 19 tra piazza dei Gerani e Valle Giulia, mentre tra Valle Giulia e viale Giulio Cesare c’è la 19Nav.

Aggiornamenti in tempo reale www.romamobilita.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.