Tram, il grande ritorno dell’8 dicembre: rete riattivata ma non senza eccezioni

Dopo settimane di attesa, collaudi e lavori, da oggi lunedì 8 dicembre i tram tornano finalmente a circolare a Roma.

La riapertura arriva al termine dei cantieri Anas per la riqualificazione del tratto sopraelevato della Tangenziale Est, che da inizio ottobre aveva imposto lo stop ai convogli. Una sospensione lunga due mesi, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità quotidiana.

Negli ultimi giorni, molti romani hanno già intravisto le motrici muoversi in prova lungo i binari. Segnale che la ripartenza era vicina. «La rete si riattiva», aveva anticipato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, confermando che il grande spegnimento dei tram volgeva finalmente al termine.

Ma il ritorno non riguarderà tutti allo stesso modo

Dal giorno dell’Immacolata torneranno in servizio le linee 2, 3, 5, 8 e 19. A restare parzialmente ferma sarà invece la 14, ancora interessata dai lavori della nuova tramvia Togliatti: il convoglio circolerà solo tra Termini e Largo Preneste, mentre la tratta successiva sarà coperta da bus sostitutivi.

Ci saranno inoltre alcune limitazioni temporanee. Per completare gli interventi di riqualificazione nell’area del Parco del Celio, le linee 3 e 8 dal 9 al 12 dicembre si fermeranno attorno alle 19, lasciando spazio alle navette serali.

Nel dettaglio, la linea 3 resterà su rotaia tra Porta Maggiore e Valle Giulia, mentre sarà sostituita da bus nel tratto Porta Maggiore–Trastevere. La linea 8, invece, nelle ore serali sarà completamente affidata ai mezzi sostitutivi lungo il percorso Casaletto–piazza Venezia.

Nessuna anomalia per le altre linee. Il 19 tornerà a correre tra piazza dei Gerani e Valle Giulia, con navette nel tratto che porta a viale Giulio Cesare.

Il 2 sarà di nuovo operativo tra piazzale Flaminio e piazza Mancini, con orari regolari già dalla mattina presto. Regolare anche il servizio della 5, di nuovo in strada tra Termini e piazza dei Gerani.

Il rientro dei tram, pur con qualche adattamento serale, rappresenta un piccolo ma significativo segnale di normalità per la città, che negli ultimi anni ha visto spesso sospensioni, deviazioni e interruzioni.

Una rete che riparte, insomma, anche se non ancora a pieno regime. Ma per molti romani, già veder tornare le motrici sui binari è un sollievo: un’altra tessera che si ricolloca nel complesso mosaico della mobilità capitolina.

