Nuova tabella di marcia per la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio (Tva), una delle infrastrutture più attese e discusse del trasporto pubblico capitolino. A rassicurare sulla realizzazione dell’opera e a scandire le nuove scadenze è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che in un video pubblicato sui propri canali social respinge ogni ipotesi di stop e sposta l’apertura dei cantieri al prossimo anno: «Il tram Termini-Vaticano-Aurelio si farà e i cantieri apriranno nel 2027».

Nel suo intervento il delegato della giunta chiarisce anche l’ostacolo tecnico che finora ha frenato gli interventi preliminari sulle reti sotterranee, legato alla presenza di una condotta idrica strategica nel quadrante ovest: «Il nodo per cui non sono partiti i lavori sui sottoservizi è che sotto piazza di Villa Carpegna abbiamo il più grande acquedotto di Roma, quello del Peschiera — spiega Patanè — e aprire lì un cantiere enorme significherebbe bloccare il traffico su via Gregorio VII per due anni, quindi si sta capendo come intervenire a monte, nel parco del Pineto, in modo da mitigare l’impatto sulla zona».

Le due tratte verso il centro, l’incrocio con la Metro C a Chiesa Nuova e il ritorno del tram 19

Sul fronte progettuale, l’assessore distingue lo stato di avanzamento dei diversi lotti dell’opera, destinata a svilupparsi dalla periferia ovest verso il cuore della città: «Il progetto della tratta Giureconsulti-Cavalleggeri è pronto — sottolinea Patanè —, quello da Cavalleggeri a Torre Argentina è in revisione per raccordarlo con il cantiere di Metro C a Chiesa Nuova. Tra la fine del 2027 e il 2028 partiranno i cantieri. Il 2028 sarà l’anno in cui daremo una sferzata importante al progetto, partendo dall’Aurelio e arrivando al centro».

Novità più ravvicinate riguardano invece il ripristino del servizio tranviario nel quartiere Prati, interrotto per gli interventi della terza linea metropolitana: «La linea 19 del tram tornerà a Prati già in primavera, tornerà a Ottaviano dopo la chiusura dei lavori della Metro C a via Barletta».

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