Transizioni dal basso di Luca Brignone e Stefano Simoncini

Sabato 𝟮𝟯 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬,𝟯𝟬, presso la Facoltà di Ingegneria della “Sapienza” Università di Roma (via Eudossiana 18), Sala del Chiostro, è stato presentato il libro di 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗕𝗿𝗶𝗴𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗰𝗶𝗻𝗶, “𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗯𝗮𝘀𝘀𝗼. 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼-𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗶, 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲”, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶, 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰. Con la prefazione di Carlo Cellamare e la postfazione di Grazia Concilio.

Il Libro

La pubblicazione è in open access, 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 al link nei commenti.

“La Corona Verde di Roma Est è una potenziale rete ecologica situata nel cuore della periferia più “difficile” della capitale. È costituita da circa 1.000 ettari di splendidi lacerti di agro romano storico scampati all’edificazione, in cui s’intrecciano valori naturalistici e storici straordinari, ma caratterizzati da abbandono, usi impropri e frammentazione. Il libro ricostruisce questo caso nel quadro del “doppio movimento” delle trasformazioni urbane attuali: agli enormi impatti socio-ecologici disgreganti del modello di sviluppo market oriented della città neoliberale, aggravati dal più recente processo di “piattaformizzazione” delle città, si risponde soltanto con iniziative “dal basso” di riappropriazione dello spazio, delle tecnologie e della natura. Un processo ambivalente che, nel contesto romano, si converte nella paradossale divaricazione tra inefficienza della governance pubblica e vivacità delle pratiche sociali volte a ricostruire localmente relazioni, inclusione e sostenibilità. In questo quadro si colloca il lungo percorso di ricerca-azione, descritto nella seconda parte del volume, che gli autori conducono con due finalità: mettere in rete iniziative dal basso, anche conflittuali, per pianificare e realizzare l’infrastruttura ecologica della Corona Verde di Roma Est; definire un modello innovativo di transizione ecologica dal basso basato sul ricorso a “tecnologie civiche” per potenziare localmente la cooperazione sociale. Questo modello alternativo di transizione valorizza il concetto di “sistemi socio-ecologici” come nuova infrastruttura capace di ripristinare una “coevoluzione” virtuosa tra città e natura.”

Gli autori

Luca Brignone. Ingegnere per l’ambiente e il territorio, è assegnista di ricerca presso il DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale) della “Sapienza” Università di Roma, dove insegna Politiche e azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici. I temi delle sue ricerche riguardano i modelli di sviluppo urbano, il rapporto tra questi ei sistemi socio-economici, i modelli di governance, i processi partecipativi e il ruolo della Terza Missione universitaria nelle trasformazioni urbane.

Stefano Simoncini. È assegnista di ricerca presso il DICEA della “Sapienza” Università di Roma, dove ha conseguito un PhD in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica. Le sue ricerche spaziano dal ruolo delle pratiche sociali e dell’attivismo nelle trasformazioni urbane alla dimensione culturale della vita urbana, alla relazione generale tra tecnica e territorio, con particolare riferimento agli impatti dell’ICT sui sistemi locali, sulla governance territoriale, sulla partecipazione politica e culturale e sulle relazioni tra società, ambiente e sviluppo locale.

