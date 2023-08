Trasporti, Casini-Leoncini (IV): Tranvia Termini-Aurelio-Vaticano fondamentale occasione di sviluppo

“Il progetto di riqualificazione del centro nel tratto attraversato dalla tranvia Termini-Aurelio-Vaticano, illustrato questa mattina in Commissione congiunta PNRR e Mobilità dai docenti della Facoltà di Architettura de ‘La Sapienza’, è ambizioso e affascinante. Un lavoro che presenta molti spunti interessanti, come quello dell’inserimento di essenze arboree nelle aree riqualificate, ma che ci riserviamo di approfondire, vista la sua complessità. Riteniamo, ad ogni modo, che questa importante infrastruttura – che ridisegnerà un asse viario strategico della città e inciderà in modo significativo sulla viabilità e sulla fruibilità degli spazi – rappresenti un’imperdibile occasione di rilancio del centro storico. Condividiamo le preoccupazioni degli esercenti di via Nazionale – che temono una cattiva gestione dei tempi dei cantieri e lo stop ai lavori nell’anno giubilare paventato dal Commissario straordinario Maria Lucia Conti – ma pensiamo che i disagi possano essere gestiti e contenuti con una corretta programmazione delle varie fasi dell’opera e soprattutto con il coinvolgimento attivo dei cittadini, che devono essere adeguatamente informati su tutti gli aspetti del progetto. La tranvia, siamo certi, saprà dare in prospettiva nuovo impulso anche ai settori del turismo e del commercio”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.