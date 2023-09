Trasporti, D’Amato (Azione): Cancellati numerosi treni pendolari per Ryder Cup?

“In questi giorni oltre al solito caos trasporti, sul servizio regionale si verificano numerose cancellazioni per riprogrammazione del servizio commerciale. Non è che per favorire la giusta partecipazione alla Ryder Cup si stanno cancellando le corse? Se così fosse sarebbe doppiamente grave, segno di disorganizzazione e di disprezzo per i pendolari. Che succederà con il Giubileo, taglieranno tutte le corse? È necessario che la Giunta regionale dia le dovute risposte e che ci sia chiarezza e trasparenza nei confronti degli utenti e dei pendolari”.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.