Trasporti, il 3 dicembre sciopero nazionale di 4 ore

Venerdì 3 dicembre è in programma uno sciopero dei trasporti di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto a livello nazionale dal sindacato Ugl. Saranno interessate tutte le aziende del comportato trasporto pubblico locale, pubbliche e private.

Possibile stop per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti che Atac ha dato in subaffidamento.

Disagi anche nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, in particolare lo sportello permessi di piazzale degli Archivi, all’Eur, e il contact center infomobilità 0657003.

La protesta dell’Ugl del 3 dicembre interesserà anche Ferrovie dello Stato ma con un orario differente, dalle 9 alle 17.