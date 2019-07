Trasporti, Minnucci (PD): “Con Cotral nuova vita per ferrovie Roma Nord e Roma Lido”

“La delibera approvata dalla Giunta Zingaretti per l’affidamento in house a Cotral dei servizi delle ferrovie Roma Lido e Roma Nord rappresenta un atto determinante per tutto il sistema trasportistico della nostra Regione” ha detto il consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.

“Con un investimento complessivo di oltre 330milioni di euro, la Regione Lazio ha messo in campo tutto il suo protagonismo con l’obiettivo di garantire un futuro certo e altamente funzionale a due linee ferroviarie strategiche che continuano a far registrare disservizi e grossi disagi. In quest’ottica un plauso va fatto all’Assessore Alessandri che in quest’ultimo anno ha favorito un percorso di condivisione e profondamente pragmatico, aperto anche al Comune di Roma e all’ATAC, affidando alla Regione Lazio un ruolo di coordinamento delle linee trasportistiche. È necessario garantire ai cittadini del Lazio un sistema idoneo alle esigenze degli utenti e sempre più vicino agli standard europei. Se questo, poi, avviene grazie alla solidità di una società come Cotral che, in questi anni e sotto la presidenza Colaceci, è riuscita nell’impresa di trasformarsi in una realtà pubblica risanata ed efficiente, l’atto approvato dalla Regione Lazio acquista ancora più valore” ha concluso Minnucci.