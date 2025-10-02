Trasporti, promossi con la sufficienza dai romani. Patanè: “Vogliamo garantire un trasporto europeo”

Niente fuochi d’artificio, ma neanche una bocciatura. I trasporti pubblici romani, tra bus, metro e taxi, ottengono una sofferta sufficienza dai cittadini.

Lo dice la XVIII indagine Acos 2025, presentata il 30 settembre al Cnel, che fotografa il livello di soddisfazione per i servizi capitolini nel 2024.

I voti dei romani

I numeri parlano chiaro: autobus e tram si fermano al 6, la metropolitana strappa un 6,3, mentre i taxi conquistano il podio con un 6,4.

Un risultato che appare quasi lusinghiero se confrontato con i voti decisamente più bassi della pulizia stradale (4,9) e della raccolta rifiuti (5,1).

Ma resta il divario con altri settori: dai parchi agli asili nido, fino alle biblioteche comunali, nessun servizio culturale o sociale scende sotto il 6,5.

Meglio del 2023? Non proprio

Rispetto all’anno precedente i giudizi non migliorano, anzi: autobus e tram passano da 6,1 a 6,0, i taxi da 6,5 a 6,4, mentre la metro resta invariata.

Insomma, piccoli scostamenti che raccontano di un sistema che ha beneficiato dell’arrivo di nuovi bus e dell’attivazione dei mezzi a chiamata, ma che continua a pagare i ritardi dei tram e un’offerta percepita come troppo “ferma” rispetto alle aspettative.

Le parole del Campidoglio

A commentare i risultati è stato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, collegato da Vilnius, dove si svolgono gli Urban Mobility Days 2025:

«Ringraziamo i cittadini per i giudizi incoraggianti – ha dichiarato –. Non ci fermiamo: il nostro obiettivo è rendere Roma all’altezza di una grande capitale europea. Il consenso che registriamo per metro e taxi ci spinge a lavorare con ancora più entusiasmo per una mobilità moderna e sostenibile».

Il quadro finale

La fotografia che emerge è quella di una città in bilico: i trasporti pubblici non brillano ma restano sopra la sufficienza, segnando un passo avanti rispetto ai rifiuti, ancora non benissimo. Roma promuove i suoi mezzi, ma resta in attesa della vera svolta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.