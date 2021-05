Trasporti, pubblicata gara per la fornitura di 30 treni per le metro A e B/B1

È stata pubblicata la nuova gara per la fornitura di 30 treni per le linee A e B/B1 della metropolitana di Roma, per un importo complessivo di 253,4 milioni di euro (Iva esclusa). L’obiettivo della fornitura è duplice: la sostituzione dei treni più vecchi e il potenziamento del servizio, con un miglioramento delle frequenze di entrambe le linee.

Il bando è stato redatto nella forma dell’accordo quadro, che permette a Roma Capitale di acquistare il materiale rotabile secondo necessità e nell’immediato, non appena intervenuto il finanziamento.

Per i primi 14 treni verranno utilizzati fondi nazionali già nelle disponibilità dell’Amministrazione. Per i restanti 16, Roma Capitale ha presentato un’istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

“Andiamo avanti con la cura del trasporto su ferro, investendo importanti risorse sul rinnovo del materiale rotabile, così da garantire un servizio migliore a tutti gli utenti”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Sostituendo i convogli più vecchi e potenziando il servizio su queste linee metro, potremo dotare la città di un sistema più moderno ed efficiente”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.