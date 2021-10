Trasporto alunni e disabili, l’impegno dell’Amministrazione

Si è svolto iil 26 ottobre un incontro tra gli uffici dell’Amministrazione Capitolina e i rappresentanti sindacali (FILT-CGIL) della Tundo Spa. Il Comune ha garantito l’impegno costante a risolvere in pochi giorni le criticità relative al servizio di trasporto studenti e persone con disabilità, sempre nel rispetto dei diritti di utenti e lavoratori.

Già nella giornata di domani mercoledì 27 ottobre, alle 16.30, sono state convocate le due ditte che gestiscono l’appalto (Tundo e Arriva Italia) per individuare le modalità in grado di limitare al massimo i disagi per i cittadini.

Successivamente, alle ore 18 dello stesso giorno, è stato aggiornato il tavolo con i sindacati, ai quali, nella consapevolezza della complessa situazione in cui si trovano i lavoratori, si chiederà la disponibilità a garantire continuità al servizio. Contemporaneamente il Campidoglio proseguirà le azioni per definire in brevissimo tempo la soluzione tecnica migliore per favorire il pagamento degli stipendi arretrati e per risolvere le altre problematiche segnalate dai rappresentanti dei lavoratori.