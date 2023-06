Trasporto disabili, entro luglio in servizio 14 vetture attrezzate

14 vetture attrezzate saranno a disposizione entro il mese di luglio 2023 per il trasporto individuale di persone con disabilità.

Dal prossimo 19 giugno inizierà ad operare la società Arriva Italia srl, iscritta con Determinazione Dirigenziale QG 634 del 6 giugno 2023 all’Albo dei soggetti abilitati all’erogazione del servizio. Accettazione delle prenotazioni a partire da giovedì 15 giugno.

A tutti gli utenti ammessi alla Graduatoria Unica e alla relativa lista di attesa verrà comunicata, da Roma Servizi per la Mobilità, l’informativa per effettuare le prenotazioni delle corse per il servizio di trasporto individuale.

Informazioni generali sul servizio a questo link.