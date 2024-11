Trasporto per le persone con disabilità: a Roma un servizio teorico

Dopo aver allargato meritoriamente la platea degli aventi diritto, parallelamente non sono stati ampliati i vettori che forniscono il servizio STID (Servizio Trasporto Individuale Disabili).

Risultato: degli 8.000 circa taxi presenti a Roma SOLO 1.500 hanno accettato il servizio, senza peraltro avere l’obbligo di rispondere alle chiamate sociali, scegliendo quindi, in piena discrezionalità, se accettare la corsa o meno.

Altro risultato di questi ultimi anni: stanziamenti “restituiti” perché non spesi!!! Non trovando taxi è evidente che i fondi stanziati non siano stati usati.

Le Persone con Disabilità DICONO BASTA! Il 21 Novembre alle ore 15.00 presidio in Campidoglio.

Chiediamo un incontro con il Sindaco Gualtieri che ponga fine, a questo stato d’eterna emergenza ormai troppo spesso segnalata.

I rappresentanti delle persone con disabilità e delle loro famiglie nell’osservatorio permanente per la mobilità individuale delle persone con disabilità

