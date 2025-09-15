Trasporto pubblico, novità sui tram: lavori finiti per la linea 2 e 5, mentre il 14 sarà sostituito da bus

Dopo mesi di cantieri e disagi, i tram 2 e 5 tornano finalmente a correre sui binari della Capitale. Da oggi, lunedì 15 settembre, i mezzi su ferro hanno ripreso servizio regolare, salutati con un misto di sollievo e scetticismo da parte dei pendolari.

Una piccola boccata d’ossigeno, che arriva però mentre già incombe una nuova, pesante tegola per la mobilità romana: lo stop totale della rete tramviaria, previsto tra ottobre e novembre.

Il ritorno in servizio delle due linee è il frutto di lunghi lavori di rinnovo dei binari, che da maggio avevano fermato la linea 2 e, da agosto, la 5.

Interventi necessari, ma che hanno costretto Atac a sostituire i tram con bus, rallentando e complicando gli spostamenti quotidiani di migliaia di cittadini. Ora i binari sono stati rifatti, i tram ripartono e il Campidoglio tira un sospiro di sollievo.

Diversa la situazione sulla linea 14, che da oggi risulta invece limitata: i lavori su via Prenestina e viale Palmiro Togliatti costringono i tram a fermarsi a largo Preneste, con un servizio di bus sostitutivi fino a viale Togliatti. Una soluzione tampone che, come spesso accade, rischia di appesantire la viabilità in quartieri già congestionati.

Ma l’autunno che si apre non promette facili giornate per il trasporto pubblico romano. Tra ottobre e novembre l’intera rete tram sarà messa fuori servizio per circa due mesi, per consentire ad Anas i lavori sulla Tangenziale Est. Due mesi di sostituzioni con bus, di rallentamenti e di file che si sommano al traffico già caotico della Capitale.

Dal Campidoglio si prova a spostare l’attenzione sul futuro: l’arrivo a dicembre dei nuovi tram acquistati dalla Capitale, più moderni e più confortevoli, presentati come il simbolo di una svolta nella mobilità cittadina.

Ma resta la domanda: Roma e i suoi cittadini saranno pronti a sopportare ancora mesi di cantieri, chiusure e sostituzioni, in attesa di un servizio che funzioni davvero?

