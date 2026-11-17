Una lettera aperta per rinnovare il cordoglio della città e fare chiarezza su confini normativi, competenze e possibili interventi futuri. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha risposto all’appello pubblico di Maria Cristina, Maria Laura e Roberta Cervellati, figlie del fisico Roberto Cervellati, tragicamente scomparso il 6 novembre dopo essere stato investito da un monopattino in viale Angelico.

Nel suo messaggio, il primo cittadino affronta il nodo giuridico che distingue i veicoli di proprietà da quelli a noleggio: «Il monopattino che ha investito vostro padre era privato. Questi mezzi sono disciplinati dalla normativa nazionale e il Comune non ha il potere di disporne un divieto generale; non può ritirarli dalla circolazione. Roma Capitale può invece intervenire sul servizio in sharing, stabilirne le condizioni e verificarne il rispetto».

L’analisi dei dati e l’impegno sui controlli

Pur ricordando le dotazioni di sicurezza imposte ai gestori dello sharing — velocità limitata elettronicamente, tracciabilità e obbligo di maggiore età — Gualtieri ha evidenziato come i controlli sui mezzi privati siano più complessi, soprattutto di fronte a manomissioni che superano i limiti di velocità.

Per dare risposte certe e rapide, il sindaco ha annunciato la creazione di una commissione di esperti indipendenti in sicurezza stradale e mobilità, che avrà il compito di esaminare i dati sugli incidenti, valutare l’impatto di un’eventuale revoca del servizio in sharing e studiare contromisure efficaci per entrambe le categorie di veicoli, da portare eventualmente all’attenzione del governo.

«Questo lavoro dovrà concludersi in tempi rapidi — sottolinea Gualtieri —. Mi impegno a rendere pubblici i risultati e a darvi conto delle scelte che assumeremo, affidandoci a quel rigore scientifico che ha accompagnato la vita di vostro padre».

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