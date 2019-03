Il 25, il 27 e 28 marzo 2019 in via Barelli 7 a Pietralata tre appuntamenti del Bibliopoint Perlasca

Lunedì 25 marzo, ore 18

Partono i bastimenti. Quando a emigrare eravamo noi

Letture e canti sull’emigrazione italiana, da Dante a Sciascia, da Manzoni a Sergio Endrigo.

Partecipano:

Coro del laboratorio dei canti dell’emigrazione del Circolo Gianni Bosio diretto da Susanna Buffa

LusCoro diretto da Marco Tocilj e da Muzio Marcellini

Mercoledì 27 marzo, ore 17:30

il Gruppo LAB (Lettori Attivi di Bibliopoint) ha scelto per marzo il libro

“Patria” di Fernando Aramburu

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle domeniche in bicicletta. E anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia, così come i loro figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per sempre in un prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto vittima di un attentato… Bittori se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno ammazzato il marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno fastidio.

Giovedì 28 marzo, h 18

Presentazione del romanzo Da contrari venti di Vincenzo Salfi

Insieme all’autore intervengono Luciano Lanna e Pasquale Serra.

Modera Fabio Di Russo

Letture di Gianluca Delfini