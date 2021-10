Tre cassonetti sono stati dati alle fiamme nelle prime ore di oggi 4 ottobre 2021 da ignoti vandali in via Cave di Pietralata davanti ai numeri civici 36 e 64.

Risultano danneggiate un’auto e la vetrata del civico 36.

Ennesimo atto di inciviltà che ci auguriamo non resti impunito, come accaduto molte, troppe volte in città.