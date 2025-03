Tre corsi per adulti serali, aperti e funzionanti all’Istituto Giorgio Ambrosoli di Roma

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Salve, sono la professoressa Monica Palermo, responsabile dei corsi per gli adulti serali dell’Istituto Giorgio Ambrosoli di Roma – Viale della Primavera, 207- sede associata Via Romolo Trinchieri, 49.

Vorrei porre alla vostra attenzione le varie opportunità che possiamo offrire ai cittadini del quartiere, e non solo, per conseguire il diploma di scuola superiore, qualora non lo abbiano o anche di prenderne un altro per motivi di lavoro.

Il nostro Istituto ha tre corsi per adulti aperti e perfettamente funzionanti.

I corsi sono orientati a conseguire il diploma di GEOMETRA, RAGIONIERE e OTTICO (anche esami di abilitazione) e si svolgono dalle ore 17:30 in poi.

Essi sono rivolti a studenti lavoratori, alla riqualificazione di giovani non occupati, alle donne in condizioni di recupero della propria indipendenza e a quanti, in età adulta, hanno il desiderio di riprendere gli studi, vuoi per curiosità intellettuale, vuoi perché necessitino di una certificazione utile per la propria professione. I corsi si articolano in tre anni (terzo, quarto e quinto) e vi possono accedere tutti purché abbiano superato i sedici anni. Vi si può accedere anche senza aver frequentato il primo biennio e cioè con la sola licenza media, con la sola spesa delle normali tasse scolastiche statali. Alla fine del percorso scolastico il diploma conseguito avrà la stessa validità di quello conseguito “normalmente”.

Se pensiate che questa opportunità possa interessare i vostri lettori o anche essere semplicemente pubblicizzata, l’Istituto è in possesso anche di altro materiale che ci potrà far meglio conoscere.

Prof.ssa Monica Palermo

Per informazioni palermo.m@iissambrosoli.edu.it

Per informazioni sono presente in sede a via Trinchieri, 49 tutti i giorni dalle 17:00.

Allego i volantini dei tre corsi

