Tre Fontane, Bonessio: Urge accordo tra Eur S.p.A e Roma Capitale nell’interesse dei romani e per la pratica sportiva

“Esprimo la mia totale condivisione rispetto alle preoccupazioni espresse nella giornata odierna dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli a proposito dello stallo nella vertenza tra Eur S.p.A e Roma Capitale che di fatto sta bloccando da troppo tempo i lavori di completamento dell’impianto Tre Fontane.

L’annoso contenzioso in corso sta bloccando non solo la realizzazione del centro sportivo di preparazione del Comitato paralimpico ma anche i lavori che riguardano l’impianto per l’hockey su prato, la struttura coperta per il basket, l’installazione di torri-faro sul campo di calcio dell’A.S. Roma femminile impendendo alla squadra di giocare le partite serali a causa di una non adeguata illuminazione.

È inaccettabile che Roma debba privarsi di impianti sportivi all’avanguardia destinati allo svolgimento delle attività sportive in favore di tutti i cittadini e in particolare delle persone con disabilità.

Mi auguro che quanto auspicato dall’assessore Veloccia trovi al più presto un punto di sintesi e che la vertenza si possa chiudere nel breve periodo, nell’interesse di tutti i romani, con l’acquisizione al patrimonio di Roma Capitale dei terreni.

La posta in gioco è davvero alta. Lo sport, e soprattutto il servizio sportivo di base, rappresentano la più alta e più nobile espressione di socialità, strumento di legalità e inclusione in grado di abbattere barriere e pregiudizi e promuovere il benessere psicofisico.

Spero che l’ente Eur comprenda la richiesta che arriva dal territorio e stipuli un accordo con l’amministrazione comunale, acquisendo un credito economico-patrimoniale ma ponendo fine a questa estenuante vicenda”.

Così in una nota il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Nando Bonessio.