Tre grandi firme alle prese con le “Conseguenze d’amore e disamore”

È in corso la seconda edizione della rassegna letteraria “Conseguenze d’amore e disamore”, ospitata nella prestigiosa cornice dell’hotel Savoy. Organizzata da Olga Lumia insegnante di Filosofia, autrice tv e scrittrice, la manifestazione sta riscuotendo grande successo di pubblico suscitando forti emozioni ed è iniziata il 24 giugno scorso con la grande scrittrice Dacia Maraini che ha presentato il suo ultimo romanzo, “Corpo Felice” (edito da Rizzoli).

Intervistata dalla giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità, parlando anche di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia, senso della vita.

Spazio anche all’arte con l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini, esposta durante il dibattito.

Il 26 giugno invece il secondo appuntamento della rassegna ha avuto come protagonista Pietrangelo Buttafuoco che ha coinvolto il pubblico con una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del suo ultimo libro “I Baci Sono Definitivi” (edito da La Nave di Teseo).

Intervistato da Olga Lumia, il grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero mattatore, declamando di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza, mentre sullo sfondo venivano proiettate le le magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica.

Tra i personaggi del mondo intellettuale intervenuti alla serata vanno ricordati la giornalista del Tg1 Cecilia Primerano, l’artista Andrea Pinchi, il direttore d’orchestra e compositore Aurelio Canonici, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma Riccardo Riccardi.

Entrambe le serate, si sono concluse con il firma-copie degli autori nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino.

Le foto degli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia.

La terza e ultima data della rassegna sarà l’8 luglio con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti e il suo ultimo romanzo “Non Mi Vendere, Mamma!” pubblicato da Nottetempo.

L’appuntamento inizierà alle 18 e 30 con ingresso è libero.

L’Hotel Savoy si trova in via Ludovisi 15, angolo via Vittorio Veneto.