Treni cancellati e bus presi d’assalto: giornata infernale per i pendolari delle linee FL7 e FL8

Un lunedì da dimenticare. Per migliaia di pendolari delle linee FL7 Minturno-Roma e FL8 Roma-Nettuno, la mattinata del 7 luglio è stata un incubo a occhi aperti.

Il motivo? Lavori programmati alla stazione di Roma Casilina che hanno causato la cancellazione di decine di treni tra le 6:00 e le 10:30 del mattino, proprio nell’orario più critico per chi lavora o studia nella Capitale.

Trenitalia aveva annunciato in anticipo un servizio sostitutivo con bus navetta, ma la realtà è stata ben diversa dalle promesse.

Le immagini e i racconti pubblicati sui social parlano chiaro: pullman stracolmi, attese interminabili e viaggi che hanno richiesto anche due ore per percorrere pochi chilometri.

Sulla Roma-Nettuno, i treni si fermavano a Campoleone, dove è andata in scena quella che un utente ha definito sui social una vera e propria “transumanza” verso i bus navetta. Una corsa contro il tempo e contro la folla, per guadagnarsi un posto a bordo.

Un pendolare ha raccontato su Facebook: “Ho preso un bus alle 8:30 da Campoleone. Sono arrivato a Torricola alle 10:12. Per fare 40 minuti di tragitto ho impiegato quasi due ore.” Ma la situazione non è stata migliore per chi è riuscito a salire sui pochi treni rimasti in servizio: convogli strapieni, aria irrespirabile e passeggeri allo stremo.

E il peggio deve ancora arrivare. La stessa situazione si ripeterà anche il 9, l’11 e il 15 luglio, con nuove cancellazioni previste su diverse linee regionali, tra cui Roma–Albano Laziale, Frascati, Velletri, Napoli via Formia e via Cassino, oltre alla Roma-Nettuno.

Trenitalia continuerà a proporre le stesse navette sostitutive, ma l’esperienza di oggi lascia pochi dubbi: non bastano. E mentre i pendolari pagano abbonamenti per un servizio che oggi somiglia più a un’odissea, ci si chiede: davvero non si poteva fare di meglio?

