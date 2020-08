Trenitalia Lazio: continuano i treni straordinari per il week end al mare

18 nuovi treni straordinari, per un totale di oltre 6.600 posti a sedere in più, nei fine settimana fino al 13 settembre, per favorire il turismo di prossimità lungo il litorale laziale.

I collegamenti aggiuntivi di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Lazio, sono effetto del gradimento dimostrato nei confronti dell’istituzione, nelle scorse settimane, di corse straordinarie nel week end per le località marine della Regione.

I treni straordinari, attivi da subito, saranno così suddivisi: 7 per la FL5 (Roma-Civitavecchia), 8 per la FL7 (Roma-Minturno) e 3 per la FL8 (Roma-Nettuno).

L’iniziativa rientra nelle attività svolte dal Gruppo FS a sostegno al turismo di prossimità, mettendo a disposizione una serie di agevolazioni tariffarie a favore dei viaggiatori.

OFFERTE TRENITALIA PER L’ESTATE

Con la Promozione Estate Insieme si viaggia per 4 fine settimana su tutti i treni regionali, per qualsiasi destinazione, a partire da 49 euro.

Le card Plus3 e Plus5, invece, permettono spostamenti di 3 o 5 giorni consecutivi a bordo di treni regionali alla scoperta del Belpaese a partire da 40 euro. Le card consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio.

Con la Promo Junior i minori fino ai 15 anni, accompagnati da un adulto, viaggiano gratis su tutti i treni regionali.

Treni straor. fino 13set 2020 v3