Treno fermo a Capena per guasto, gravi disagi sulla circolazione ferroviaria

Un guasto a un treno avvenuto intorno alle 11:20 di lunedì 24 giugno 2024, nei pressi di Capena in provincia di Roma, ha causato forti disagi alla circolazione ferroviaria, in particolare sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze.

Ritardi fino a 90 minuti per i treni Alta Velocità diretti a Roma e fino a 60 minuti per quelli diretti a Firenze. Cancellazioni e ritardi anche per i treni Regionali della linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto.

Ancora disagi per i collegamenti con Napoli e per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino. I treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale da Orvieto a Roma, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

Disagi simili si erano già verificati venerdì 21 giugno a causa della rottura di un treno sempre nella zona di Capena, e anche il 14 marzo scorso. Questi ripetuti guasti evidenziano la necessità di migliorare le infrastrutture e la manutenzione sulla linea ferroviaria Roma-Firenze.

Trenitalia si è scusata per i disagi e ha avviato delle indagini per accertare le cause del guasto. L’azienda consiglia ai viaggiatori di verificare i timesheet dei treni prima di mettersi in viaggio e di prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

