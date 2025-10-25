Trenta involucri di cocaina e 2.000 euro nascosti in auto, arrestato colombiano di 30 anni

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga a piazzale degli Eroi.

Una pattuglia del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato un uomo di 30 anni, di nazionalità colombiana, a bordo di un veicolo Opel Mokka.

L’atteggiamento nervoso del conducente ha subito insospettito gli agenti, che hanno approfondito gli accertamenti: sotto la plancia del cambio sono stati trovati circa trenta involucri di plastica contenenti cocaina, confermata dalle successive analisi, e oltre 2.000 euro in contanti di vario taglio.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato negli uffici competenti per ulteriori verifiche.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, condotta con il supporto dei Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro, sono stati sequestrati ulteriore denaro contante, materiale per il confezionamento della droga e alcune banconote presumibilmente false.

