Trionfale: Incendio in un appartamento, trovata una donna carbonizzata

Una vera e propria tragedia si è consumata Intorno alle 10 di Domenica 28 Gennaio 2024, dove alcuni passanti in via Ildebrando Giran, in zona Trionfale, hanno chiamato i carabinieri che lì hanno la caserma, segnalando del fumo che usciva da una finestra del palazzo di fronte. Le immagini parlavano chiaro, il fumo usciva dalla finestra del palazzo di fronte, al secondo piano dello stabile.

All’interno dell’appartamento in fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato dell’inquilina in camera da letto.La vittima del rogo si chiama Maria Pirozzi ed era nata nel 1949. A causare l’incendio sarebbe stato il cortocircuito di un bollitore elettrico, in cucina. Sulla salma verrà disposta l’autopsia.