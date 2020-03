Trionfale: riapre il mercato dei fiori

Riaperto da oggi, 31 maggio 2020, il Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali di via Trionfale.

La riapertura al pubblico – annuncia il Campidoglio in un comunicato – «fa seguito alle disposizioni del DPCM del 22 marzo 2020, che – fra le attività autorizzate nel rispetto delle norme di contenimento e ostacolo del contagio COVID-19 – include la produzione, il trasporto e la commercializzazione di “prodotti agricoli”, ivi compresa la vendita di semi, piante, fiori e fertilizzanti».

«Salvo ulteriori provvedimenti – continua il comunicato – e fino a conclusione dell’emergenza sanitaria in atto, il Mercato dei Fiori resterà quindi aperto secondo le prescrizioni precauzionali obbligatorie: dispositivi medici per gli operatori e i loro addetti, garanzia delle distanze interpersonali e contingentamento degli accessi nel numero di 10 persone per volta.» L’orario al pubblico è il martedì dalle 10.00 alle 13.00.