Trionfo all’International Muay Thai Contest in Thailandia

La competizione svoltasi dal 21 al 25 Marzo 2024 nella patria della Muay Thai, la Thailandia, è stata davvero stellare ed ha visto ben 10 Atleti romani, impegnati in matches di altissimo livello, vincere 8 medaglie di oro e 2 di argento.

In totale la spedizione Nazionale selezionata dal M° F. Conti (con Atleti provenienti da nord a sud Italia) ha portato in Patria ben 13 medaglie d’oro e 6 d’Argento.

Tra i 10 convocati del V municipio, 5 donne e 5 uomini, un risultato storico per un team di sport da ring che si contraddistingue per il grande valore di performance e sociale.

Il Presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’Assessore allo Sport Marco Ricci esprimono grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto da tutta la squadra italiana, in particolare i complimenti vanno agli atleti cresciuti nel Municipio che hanno conquistato ben 10 medaglie ed al Maestro Federico Conti che oltre ad allenare questa grande squadra si è sempre contraddistinto per l’impegno sociale nel territorio.

