Triplice omicidio a Roma, la polizia diffonde la foto del ricercato

Proseguono senza sosta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nella serata di venerdì 26 giugno 2026 nel quartiere Casalotti, a Roma.

La Procura della Repubblica di Roma ha autorizzato la diffusione della fotografia dell’uomo ritenuto sospettato nell’ambito dell’inchiesta, con l’obiettivo di favorirne il rintraccio.

Si tratta di Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983, la cui immagine è stata resa pubblica su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori invitano chiunque abbia informazioni utili o ritenga di aver visto l’uomo a contattare immediatamente la Squadra Mobile della Questura di Roma al numero 334 6903295.

Le forze dell’ordine raccomandano di non tentare alcun contatto diretto con il sospettato e di limitarsi a segnalare eventuali avvistamenti o informazioni agli investigatori.

Le ricerche proseguono su tutto il territorio, mentre la Squadra Mobile continua a ricostruire l’esatta dinamica della strage costata la vita a tre componenti della stessa famiglia.

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