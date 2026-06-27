Triplice omicidio a Roma, sterminata una famiglia: caccia all’assassino

Una tragedia di sangue a Roma. Un uomo, sua moglie e la loro bambina di cinque anni sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione di via Montiglio (in zona Casalotti), nella tarda serata di venerdì 26 giugno, dove sarebbero stati colpiti mortalmente con un’arma da taglio.

L’unico superstite è il figlio della coppia, rimasto ferito durante l’aggressione e ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Le vittime, appartenenti a una famiglia di origine bangladese e prive di precedenti penali, vivevano da tempo nel quartiere. La tragedia ha immediatamente fatto scattare un’imponente macchina investigativa.

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno lavorato per ore all’interno dell’appartamento alla ricerca di elementi utili a ricostruire quanto accaduto. L’area circostante è stata isolata per consentire lo svolgimento dei rilievi, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze tra vicini e conoscenti della famiglia per delinearne le abitudini e gli ultimi contatti. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per risalire all’autore della strage e chiarire il contesto nel quale è maturato il triplice omicidio.

Al momento non risultano persone fermate. Le indagini procedono senza escludere alcuna ipotesi, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire le ultime ore di vita delle vittime e individuare il movente.

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