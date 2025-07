“Troppi morti sulle strisce”: Roma corre ai ripari con 150 nuovi attraversamenti rialzati

Una buona notizia per chi cammina. Dopo mesi di attesa, Roma si prepara a realizzare i primi 150 attraversamenti pedonali rialzati, un passo concreto verso strade più sicure, pensate per chi le attraversa a piedi. Il Comune ha finalmente sbloccato 4 milioni di euro, grazie alla recente manovra di assestamento di bilancio.

L’idea era già nera su bianco: la delibera era stata approvata a dicembre 2024, su iniziativa del presidente della commissione Mobilità Giovanni Zannola, ma mancavano i fondi. Ora, con il via libera alla copertura economica, si parte.

Un intervento urgente, dettato dai numeri: cinque pedoni morti solo a gennaio 2025, oltre 50 nel 2024. “Una strage che va fermata”, ha ribadito Zannola. E i dati parlano chiaro: Roma detiene il triste primato nazionale per morti da incidenti stradali. Il nemico è l’alta velocità, e gli attraversamenti rialzati servono proprio a costringere i veicoli a rallentare, salvando vite.

I nuovi attraversamenti – lunghi tra 10 e 12 metri – saranno realizzati su strade locali e di quartiere, indipendentemente dal traffico, e in particolare nei pressi di scuole e zone 30.

In alcuni casi saranno accompagnati da restringimenti di carreggiata e nuovi impianti di illuminazione. L’obiettivo? Aumentare la visibilità, la sicurezza e l’accessibilità, anche per chi ha difficoltà motorie o disabilità.

Secondo studi internazionali, misure di questo tipo possono ridurre del 60% la mortalità tra i pedoni. Ma non è solo una questione tecnica: è un messaggio chiaro. “Camminare a Roma non deve essere un atto di coraggio – ha detto Zannola – ma un diritto sicuro e garantito”.

Una novità importante anche dal punto di vista amministrativo: fino a poco tempo fa, molti progetti venivano bloccati da pareri negativi degli uffici tecnici, ora superati. “I Municipi hanno già cominciato a realizzarli, senza più incontrare ostacoli immotivati”, ha sottolineato il consigliere.

Nel medio termine, l’obiettivo è ambizioso: arrivare a 230 attraversamenti rialzati, cambiando il volto della mobilità urbana.

