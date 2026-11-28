Un macabro ritrovamento squarcia il silenzio della campagna a nord della Capitale nel pomeriggio di sabato 28 novembre. Lungo una strada sterrata circondata dai campi all’altezza del civico 58 di via Tiberina, un passante si è imbattuto nel corpo senza vita di una giovane donna, facendo immediatamente scattare l’allarme.

Intorno alle 15 sul luogo della segnalazione sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Roma Prima Porta, che hanno isolato l’area avviando i primi accertamenti.

La vittima, di origine africana e con un’età apparente compresa tra i 20 e i 30 anni, è stata rinvenuta completamente denudata e senza documenti: sono tuttora in corso le procedure per risalire al suo nome.

I segni sul corpo e l’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma

Secondo i primi riscontri effettuati dagli investigatori, sul cadavere sarebbero presenti tracce ritenute potenzialmente compatibili con una morte di natura traumatica, anche se ogni ipotesi resta aperta in attesa dell’esame autoptico che verrà disposto dall’autorità giudiziaria.

A supporto dei militari di Prima Porta sono confluite sul posto anche la sezione operativa della Compagnia Cassia e la squadra rilievi del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, impegnata negli accertamenti tecnico-scientifici sulla scena.

Sul luogo del ritrovamento è atteso anche l’arrivo del medico legale e del sostituto procuratore di turno della Procura di Roma, che segue direttamente gli sviluppi delle indagini per ricostruire cosa sia accaduto lungo quel tratto isolato della Tiberina.

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