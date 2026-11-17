È un’industria del raggiro capace di generare centinaia di migliaia di euro al mese attraverso tecniche collaudate che colpiscono anziani, ma sempre più spesso anche uomini e donne di qualsiasi età e ceto sociale.

Dall’inizio dell’anno gli investigatori della Polizia Ferroviaria del Compartimento del Lazio hanno intercettato 36 truffatori in viaggio sui convogli lungo la direttrice Nord-Sud, sorpresi mentre rientravano verso i luoghi d’origine mimetizzati tra turisti e pendolari con il bottino al seguito. Il bilancio dell’attività di contrasto registra finora il recupero e la restituzione ai proprietari di denaro e oggetti preziosi per un valore superiore agli 800mila euro.

La rete tra telefonisti e trasfertisti e l’ultimo intervento a Roma Termini

Le indagini delineano gruppi strutturati con una precisa divisione dei compiti: da un lato i telefonisti che costruiscono la trappola emotiva giocando sulla paura e sulla fiducia delle vittime, dall’altro i “trasfertisti” che si presentano a domicilio — anche fingendosi addetti di società di luce, gas o acqua impegnati in verifiche urgenti sui contatori — per farsi consegnare contanti e gioielli. Per superare indenni i controlli ferroviari durante il viaggio di ritorno, la refurtiva viene occultata nei contenitori più insospettabili: confezioni di panettoni e uova di Pasqua, pacchetti di patatine, scatole dei panini da fast food e bicchieri di bibite gassate.

A operare sono spesso pluripregiudicati che non esitano a usare la forza: nel pomeriggio di ieri, alla stazione di Roma Termini, gli agenti della Polfer hanno bloccato a bordo di un treno proveniente dal Nord due uomini che poco prima si erano finti Carabinieri presso l’abitazione di un’anziana, facendosi consegnare oro e contanti con il pretesto di un controllo e chiudendo la donna in bagno per ritardare l’allarme.

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