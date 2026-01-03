Truffe ai turisti, pugno duro della Polizia Locale: smantellate le “batterie” delle tre campanelle

Il tavolino appare all’improvviso, le mani si muovono veloci, la folla si stringe. Ma dietro il gioco delle tre campanelle, uno dei raggiri più antichi e insidiosi, c’è sempre un meccanismo ben oliato.

Ed è proprio su questo fronte che, durante le festività natalizie, si è concentrata l’azione della Polizia Locale di Roma Capitale, con un piano di controlli mirato a tutelare cittadini e turisti nelle zone più affollate del centro storico.

Blitz tra Fontana di Trevi e il Pantheon

Negli ultimi giorni, gli interventi hanno interessato in particolare l’area intorno a Fontana di Trevi, da via delle Muratte a via del Lavatore, passando per via in Arcione e via di San Vincenzo, ma anche le strade comprese tra piazza di Pietra e il Pantheon.

Luoghi simbolo della città, dove l’afflusso costante di visitatori diventa terreno fertile per truffe e attività illegali.

Qui gli agenti del I Gruppo Centro, impegnati in prima linea nei controlli, hanno individuato una ventina di persone, tra “banchieri” e complici, di età compresa tra i 29 e i 40 anni, in gran parte di nazionalità romena e macedone.

Denunce, sequestri e fogli di via

Per tutti è scattata la denuncia, accompagnata dal sequestro dei proventi illeciti, che ammontano a oltre 4mila euro, oltre al materiale utilizzato per il gioco d’azzardo abusivo.

Per alcuni soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stata disposta anche la misura del foglio di via, che impedisce loro di tornare nelle zone del centro.

Un fenomeno sotto osservazione costante

Il contrasto al gioco delle tre campanelle non è episodico. Nel corso del 2025, grazie a un’azione di vigilanza costante e progressivamente rafforzata, condotta anche con il supporto dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), la Polizia Locale ha intercettato e denunciato oltre 230 persone dedite a questa attività illegale.

