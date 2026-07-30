Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Trullo, cagnolina incatenata a un furgone e lasciata senza acqua né cibo: denunciati i proprietari

L'intervento della Polizia Locale dell'XI Gruppo Marconi e delle Guardie Zoofile. L'animale ora è al sicuro alla Muratella

L.B. - 30 Luglio 2026

Un cane bloccato con una catena a un mezzo di trasporto, privato di qualunque sostentamento idrico o alimentare e abbandonato in condizioni igienico-sanitarie degradanti.

A spezzare l’incubo di una giovane cagnolina di razza pitbull sono stati i caschi bianchi dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, entrati in azione a seguito di una segnalazione partita dal corpo delle Guardie Zoofile.

Il blitz nell’area Ater e il salvataggio dell’animale

I vigili sono intervenuti all’interno di un comprensorio di edilizia popolare gestito dall’Ater, nel quartiere Trullo:

Il rinvenimento: L’animale era stato assicurato con una catena a un furgone già sottoposto a un precedente sequestro amministrativo.

Le condizioni: Dalle prime verifiche è emerso che la pitbull versava in totale stato di abbandono e privazioni da almeno quarantotto ore.

La messa in sicurezza: I caschi bianchi hanno spezzato le catene, fornito i primi soccorsi all’animale e interrotto lo stato di sofferenza.

La denuncia ai proprietari e il trasferimento al canile pubblico

Le successive indagini condotte dagli agenti del Comando locale hanno permesso di risalire in breve tempo ai responsabili della detenzione dell’animale: un uomo di 44 anni e una donna di 47 anni.

Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di maltrattamento di animali.

La cagnolina è stata contestualmente sequestrata e trasferita presso le strutture del Canile Municipale della Muratella, dove è stata presa in carico dal personale veterinario per gli accertamenti sanitari e l’avvio di un percorso di riabilitazione e recupero.

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