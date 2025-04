Trump stasera a Roma: ripartirà subito dopo i funerali

Una manciata di ore prima della cerimonia solenne in San Pietro, Donald Trump atterrerà a Fiumicino, questa sera intorno alle 23, a bordo dell’Air Force One.

Ad accompagnarlo, la first lady Melania, al suo fianco nella partecipazione ai funerali di Papa Francesco, che si terranno domani, sabato 26 aprile, alle ore 10.

Da lì, il corteo di auto con a bordo Trump, la moglie e lo staff si sposterà a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma, dove alloggeranno.

Conclusa la cerimonia funebre, il presidente e la moglie lasceranno il Vaticano alle 12.50 per ripartire da Fiumicino alle 13.30, con l’Air Force One diretto all’aeroporto di Newark.

Trump e la moglie Melania, che domani compie 55 anni, sono attesi alle 17.40 ora locale al Trump National Golf Club Bedminster.

“Sì, li incontrerò”, aveva risposto il tycoon, interpellato dai giornalisti nello Studio Ovale.

Il presidente non ha chiarito con chi e come, ma l’intenzione è chiara: incontrare alcuni dei leader mondiali che in queste ore stanno convergendo su Roma per rendere omaggio al Pontefice scomparso.

“Molti di loro saranno là e vorranno incontrarmi per parlare di commercio“, ha aggiunto, tornando su uno dei suoi temi più cari: i dazi e il rapporto commerciale con l’Europa.

Sul fronte europeo, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è già attesa a Roma, con l’agenda pronta a riempirsi, anche solo tra un corridoio e l’altro.

Presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che non nasconde l’auspicio di un faccia a faccia – anche informale – con Trump, in vista delle presidenziali americane e del futuro supporto occidentale alla guerra in corso.

Gli Stati Uniti saranno rappresentati anche da una delegazione del Congresso, mentre farà tappa a Roma l’ex presidente Joe Biden, il quale avrebbe dovuto incontrare Papa Francesco nel gennaio scorso, ma l’appuntamento fu cancellato a causa degli incendi in California. Assenti, invece, George W. Bush e Barack Obama.

Insomma, una visita-lampo che, ancora una volta, pone Roma al centro della scena internazionale. E anche se è il silenzio a dominare in questi giorni di lutto, la diplomazia non si ferma mai.

