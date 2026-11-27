In queste settimane, su diverse testate giornalistiche, sta circolando la notizia secondo cui uno tsunami colpirà il Mediterraneo con una probabilità del 100%.

Ma è corretta divulgazione scientifica?

Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto distinguere una valutazione statistica della pericolosità di un fenomeno naturale dalla previsione di un evento imminente. Due concetti profondamente differenti che, se non adeguatamente contestualizzati, possono generare inutili preoccupazioni nella popolazione.

Sarebbe un po’ come annunciare che nel Mediterraneo si verificherà sicuramente un altro terremoto. Difficile stupirsene, considerando che viviamo in una regione geologicamente molto attiva. Il problema scientifico non è stabilire se si verificheranno ancora terremoti, ma comprendere i meccanismi che li generano, valutare la pericolosità del territorio e ridurne le possibili conseguenze.

Da dove nasce quel 100%?

La notizia, nella sua componente statistica, non è affatto nuova. Nel 2012 veniva pubblicato sul Journal of Geophysical Research uno studio dal titolo Probabilistic tsunami hazard in the Mediterranean Sea, condotto da Mathilde B. Sørensen e altri ricercatori.

Lo studio stimava una probabilità prossima al 100% che, nell’arco di trent’anni, uno tsunami con onde superiori a un metro interessasse almeno una località costiera del Mediterraneo.

Una valutazione successivamente ripresa anche dall’UNESCO, il cui portale dedicato ai maremoti indica un intervallo temporale di 30-50 anni.

Occorre prestare particolare attenzione a tre elementi: l’intervallo temporale, l’estensione geografica e l’intensità del fenomeno. Parliamo infatti di decenni, di un intero bacino marittimo e di una determinata soglia di altezza dell’onda. Non di un evento previsto per i prossimi giorni, né necessariamente destinato a interessare le coste italiane.

Una probabilità cumulativa riferita a un territorio così vasto non può essere automaticamente attribuita a ogni singola località costiera.

Non esiste, inoltre, alcun conto alla rovescia verso un determinato anno.

Il Mediterraneo è geologicamente attivo

La possibilità che si verifichino maremoti nel Mediterraneo è nota da tempo alla comunità scientifica.

La complessa interazione tra le placche africana ed eurasiatica, la presenza di numerose faglie attive e di apparati vulcanici rendono questo bacino naturalmente esposto a fenomeni geologici potenzialmente pericolosi.

La storia del Mediterraneo comprende diversi eventi di maremoto, alcuni dei quali particolarmente distruttivi. Basti ricordare quello associato al terremoto di Messina del 28 dicembre 1908.

Tuttavia, non tutti i terremoti sottomarini generano tsunami. Tra i fattori determinanti figurano la magnitudo, la profondità dell’evento, le caratteristiche della faglia e la capacità del movimento del fondale di mettere in moto una significativa massa d’acqua.

Anche frane sottomarine e fenomeni vulcanici possono generare maremoti.

Conoscere questi meccanismi significa comprendere la pericolosità del territorio, non prevedere la data del prossimo evento.

Qual è, dunque, la vera notizia di questi giorni?

Il 25 novembre 2026 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha diffuso un comunicato relativo all’entrata in operatività di un nuovo sistema denominato PTF, acronimo di Probabilistic Tsunami Forecasting.

La notizia è stata ripresa anche dall’ANSA, che ha riportato l’innovazione scientifica e tecnologica senza fare riferimento a una probabilità del 100% o annunciare un maremoto imminente.

Il sistema, utilizzato dal Centro Allerta Tsunami dell’INGV dal 5 ottobre 2026, rappresenta un importante progresso nella capacità di valutare rapidamente le possibili conseguenze di un terremoto potenzialmente in grado di generare un maremoto.

Attraverso la combinazione delle informazioni sismiche appena acquisite, delle conoscenze geologiche pregresse e di scenari numerici, il sistema stima la probabilità di superamento di determinate soglie d’intensità lungo le coste.

Non una singola soluzione, dunque, ma una valutazione che tiene conto di diversi scenari e delle relative incertezze.

L’innovazione ha inoltre ottenuto un riconoscimento internazionale, l’HPCwire Readers’ Choice Award 2026, per l’applicazione del supercalcolo alla gestione dei rischi naturali.

Il nuovo sistema non prevede i terremoti. Interviene dopo che un terremoto è stato registrato, valutandone le possibili conseguenze in termini di maremoto.

Una differenza sostanziale.

Un esempio concreto

Il 23 ottobre 2026, in seguito a un terremoto nel Tirreno in prossimità delle Isole Eolie, il nuovo sistema è stato utilizzato in un contesto operativo reale.

L’allerta precauzionale è stata successivamente revocata sulla base delle informazioni disponibili e delle osservazioni del livello del mare.

Una revoca non rappresenta necessariamente un malfunzionamento del sistema. Può essere il risultato di una procedura prudenziale che privilegia la sicurezza della popolazione, in attesa di informazioni osservative più complete.

In un’emergenza, infatti, attendere la certezza assoluta potrebbe significare perdere tempo prezioso.

Pericolosità, rischio e allerta: tre concetti differenti

Nel linguaggio comune questi termini vengono spesso utilizzati come sinonimi, mentre nella gestione dei fenomeni naturali assumono significati differenti.

•⁠ ⁠Pericolosità: riguarda la possibilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un’area e in un determinato intervallo temporale.

•⁠ ⁠Rischio: considera anche le persone, le infrastrutture, i beni esposti e la loro vulnerabilità.

•⁠ ⁠Allerta: rappresenta una comunicazione operativa finalizzata all’attivazione delle misure di salvaguardia.

Una valutazione probabilistica pluridecennale della pericolosità non costituisce, pertanto, un messaggio di allerta.

Informare senza generare paura

La divulgazione scientifica ha una responsabilità importante, soprattutto quando affronta fenomeni naturali potenzialmente distruttivi.

Un valore percentuale, per quanto impressionante, perde gran parte del proprio significato se viene separato dal contesto geografico, temporale e scientifico dal quale deriva.

Questo non significa sottovalutare il rischio maremoto. Al contrario, significa affrontarlo attraverso la conoscenza, la prevenzione, le esercitazioni e la diffusione delle corrette norme di autoprotezione.

Significa anche ricordare che, in presenza di una forte o prolungata scossa di terremoto in prossimità della costa, di un improvviso e insolito ritiro o innalzamento del mare, è fondamentale allontanarsi dalla costa e raggiungere zone elevate o comunque sicure, senza attendere necessariamente un messaggio di allerta.

La vera notizia di questi giorni non è quindi l’annuncio di uno tsunami imminente, ma la disponibilità di uno strumento scientifico più avanzato per valutarne tempestivamente le possibili conseguenze.

Ed è questa la notizia che merita di essere divulgata.

La conoscenza della pericolosità di un fenomeno naturale deve generare consapevolezza, non paura.

Fonti scientifiche e istituzionali

•⁠ ⁠Sørensen et al. (2012), Probabilistic tsunami hazard in the Mediterranean Sea, Journal of Geophysical Research. DOI: 10.1029/2010JB008169 — https://doi.org/10.1029/2010JB008169

•⁠ ⁠UNESCO-IOC, Tsunami Programme – North-Eastern Atlantic and Mediterranean — https://tsunami.ioc.unesco.org/en/neam

•⁠ ⁠Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, comunicato stampa del 25 novembre 2026 — https://www.ingv.it

•⁠ ⁠Centro Allerta Tsunami INGV — https://cat.ingv.it

•⁠ ⁠Dipartimento della Protezione Civile — https://www.protezionecivile.gov.it

•⁠ ⁠Io Non Rischio – Maremoto — https://iononrischio.protezionecivile.it

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