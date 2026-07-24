Tufello, scontro sul murales dedicato ad Abderrahim Fakir. FdI: «Gualtieri lo faccia rimuovere subito»

Scoppia un caso politico attorno alla comparsa di un murales nel quartiere Tufello dedicato ad Abderrahim Fakir.

L’opera, apparsa sulle pareti dello storico rione popolare nel quadrante nord-est della Capitale, ha scatenato la reazione immediata dei rappresentanti locali e nazionali di Fratelli d’Italia, che chiedono al Campidoglio un intervento di rimozione istantaneo.

A sollevare la questione sono stati Fabio Schiuma, dirigente nazionale del partito, e Fabrizio Santinelli, capogruppo e consigliere di FdI nel Municipio III, che attraverso una nota congiunta hanno rivolto una formale richiesta d’intervento all’amministrazione capitolina.

L’attacco di FdI: «Opera offensiva per le divise»

Nelle dichiarazioni diffuse dagli esponenti della destra romana, l’omaggio pittorico viene definito inaccettabile sotto il profilo istituzionale e del rispetto dell’ordine pubblico:

«Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri faccia rimuovere subito tramite l’ufficio decoro urbano il murales dedicato ad Abderrahim Fakir comparso nel quartiere Tufello: è un insulto a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno lavorano e rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini».Fabio Schiuma (FdI) e Fabrizio Santinelli (Consigliere Municipio III).

«Ricordare le vere vittime»: il richiamo ad Ambrosio e Esposito

Nel proseguimento della nota, i due dirigenti politici mettono in contrapposizione la figura celebrata dal murales con quella di cittadini e lavoratori rimasti vittime di episodi tragici o violenti nella loro quotidianità, sollecitando le istituzioni a promuovere figure d’altro profilo per la memoria pubblica della città:

«Se davvero Roma deve ricordare, sarebbe auspicabile che si facesse riferimento ad Alessandro Ambrosio, il povero ferroviere accoltellato mentre facente il suo lavoro, oppure a Monica Esposito, la donna di 55 anni investita in centro a Modena due mesi fa e morta dopo due mesi di agonia». Fabio Schiuma e Fabrizio Santinelli.

Il caso passa ora sul tavolo delle decisioni del Sindaco Roberto Gualtieri e degli uffici centrali dedicati alla tutela del decoro e dell’arte urbana, mentre nel quartiere cresce l’attenzione sulle possibili operazioni di cancellazione dell’opera.

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