Turismo, Demoskopica: Lazio tra le ultime posizioni per preferenze turistiche

“Lazio tra le ultime posizioni di preferenza per le destinazioni turistiche; è il responso dell’indagine svolta da Demoskopika. Sicilia, Toscana e Puglia le più gettonate, mentre la nostra regione chiude la classifica delle preferenze degli italiani con il 2,3% insieme alla Valle D’Aosta…”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

“Questo vuole dire – prosegue Cacciarelli – due cose: Zingaretti in questi anni ha investito somme davvero esigue per la promozione del brand Lazio; la nostra è una regione bellissima, con molte potenzialità che questa Giunta non riesce a vedere ed a valorizzare. Tutto ciò si riflette sugli incassi degli operatori turistici e sullo sviluppo del territorio. Credo sia ora per il ‘presidente part-time’ di iniziare a ragionare sul serio sulle proposte che il sottoscritto insieme al Centrodestra ha sempre avanzato, prima tra tutte quella di promuovere una legge che veicoli maggiori risorse al turismo per la promozione del brand Lazio. Solo in questo modo si potrà riportare la regione tra le mete turistiche preferite dai viaggiatori italiani ed esteri.”