Turista tenta di pagare con banconote false tra le vie dello shopping: denunciato

Tra le vie del famoso “tridente”, un semplice acquisto di souvenir si è trasformato in un episodio di cronaca.

Ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro è intervenuta in un negozio di via del Lavatore dopo la segnalazione di un dipendente: un cliente stava tentando di pagare con una banconota sospetta.

Il protagonista della vicenda è un turista straniero di 33 anni, che alla cassa ha esibito una banconota da 200 euro per completare l’acquisto.

La consistenza del taglio ha subito insospettito il personale: un controllo con il dispositivo di verifica ha confermato i sospetti, rivelando che la banconota era falsa.

Ma le sorprese non erano finite. Gli agenti hanno ispezionato anche le altre banconote da 200 euro in possesso del turista, scoprendo che tutte erano contraffatte.

Il denaro è stato sequestrato e il 33enne denunciato per spendita e detenzione di banconote false.

